Vlogger gebruikte videofilter om er jong uit te zien

De Chinese vlogger Qiao Biluo was live aan het streamen, toen haar videofilter even haperde. Plots zag ze er heel wat minder glamoureus uit - en zo’n 20 jaar ouder.

De Engelstalige Chinese tabloid Global Times, die het verhaal bracht, noemt Qiao Biluo een ‘celebrity’, maar dat lijkt wat overdreven - 277.000 volgers hebben is in China niet zo’n imponerend cijfer. Die fans ‘aanbidden’ haar wel en noemen haar een ‘schattige godin’, volgens Global Times. Ze was bekend op de streaming-site Douyu.com. Op die website zouden celebrities honderdduizenden euro’s per maand kunnen verdienen door te chatten en gamen met hun fans in ruil voor giften.

Dat ze één of andere filter gebruikte om haar videosignaal te veranderen, was blijkbaar geen geheim. Want tijdens de livestream met een andere Douyu-ster, Qingzi, drongen een aantal fans er op aan dat ze die filter zou afzetten. Ze beloofde dat te doen zodra ze 100.000 yuan aan giften ontving (13.000 euro). Blijkbaar deed de hapering zich net dan voor. De Global Times citeert een teleurgestelde fan die duizenden euro’s naar Qiao Biluo zegt te hebben gestuurd, en die beweert dat de vrouw suggereerde dat ze met hem een afspraakje zou maken. Deze fan ‘besefte misschien niet dat hij het slachtoffer was van zijn eigen verbeelding’, vindt Global Times.

Volgens de BBC is het gebruik van gezichtsfilters door Chinese videostreamers niet ongebruikelijk. De Chinese overheid oefent strikte controle uit op de massamedia, en zou niet zo gelukkig zijn met het succes van dergelijke streamers, bericht de BBC. Vandaar misschien dat Global Times, dat door de overheid wordt gecontroleerd, uitpakte met dit ontluisterende verhaal.