Amerikaanse en Chinese onderhandelaars snel uit elkaar

Net toen Amerikaanse en Chinese onderhandelaars gisteren samen aan tafel schoven, haalde Donald Trump op Twitter hard uit naar China. De verwachtingen dat er een doorbraak komt in het handelsconflict tussen beide landen zijn laaggespannen.

De handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China zijn vandaag sneller dan verwacht beëindigd, meldt het financiële persagentschap Bloomberg. Amerikaanse en Chinese onderhandelaars probeerden in Shanghai een akkoord te vinden om een einde te maken aan het handelsconflict dat nu al jaren aansleept tussen beide landen.

De Amerikaanse onderhandelaars, onder wie minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer, waren gisteren pas aangekomen, maar hebben vanmiddag (lokale tijd) de tafel al verlaten, en zijn op weg naar de luchthaven. Pas later vandaag wordt een statement verwacht met meer uitleg over de vooruitgang.

Uithaal op Twitter

Volgens de hoofdredacteur van de Chinese krant Global Times zijn de gesprekken in een ‘goede sfeer’ verlopen, zo tweette hij, zonder een bron te vermelden. Maar de Amerikaanse president Donald Trump sloeg gisteren nog een andere toon aan op Twitter. Terwijl de Amerikaanse en Chinese onderhandelaars samen tafelden, haalde Trump opnieuw had uit naar China dat de VS blijft ‘afzetten’. De Chinese onwil om Amerikaanse landbouwproducten te kopen, is hem een doorn in het oog.

De verwachtingen dat de gesprekken in Shanghai een doorbraak zouden betekenen, waren dan ook laag gespannen. Drie maanden geleden liepen de onderhandelingen ook al vast, waarna beide partijen de zwartepiet voor de mislukking naar elkaar doorschoven.

Volgens de laatste gegevens krimpt de Chinese industrie nog steeds als gevolg van het handelsconflict – al toont de sector licht herstel. Ook de Aziatische beurzen toonden zich vandaag pessimistisch over de uitkomst van de gesprekken tussen de VS en China.