VN: ‘Recordaantal kinderen vermoord in conflicten’

Er werden vorig jaar nog nooit zoveel kinderen geconfronteerd met gewapende conflicten. Dat schrijven de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Het gaat om het hoogste aantal vermoorde of verminkte kinderen sinds de metingen.

In de twintig conflictgebieden waarvan de VN in 2018 cijfers bijhield, werden 12.000 kinderen vermoord of verminkt. Secretaris-generaal António Guterres reageert ‘ontmoedigd’ en zegt geschokt te zijn door ‘het ongekend aantal ernstige schendingen tegenover kinderen’.

Kinderen worden niet enkel vermoord, ze worden ook actief ingezet tijdens een conflict. Dat gebeurde vooral in Somalië, Nigeria en Syrië. In 2018 werden 7.000 kinderen ingezet in de frontlinies van een gevecht. Ze werden ook ontvoerd, gebruikt in vijandelijkheden of seksueel geweld. Meer dan de helft van de gevallen werden in Somalië gemeld.

De VN klaagt ook aan dat deze kinderen niet worden opgevangen als slachtoffers, maar worden opgesloten omwille van hun betrokkenheid bij gewapende conflicten. In Syrië en Irak zijn de meerderheid van de opgesloten kinderen jonger dan vijf jaar. De VN roept landen op om deze kinderen te herlokaliseren, met de belangen van het kind als hoogste prioriteit.

Somalië

In Somalië werden volgens het rapport 2.300 kinderen, soms slechts acht jaar oud, gebruikt in conflicten. De Al-Shabaab verhoogde de rekrutering tot 1.865 jongeren. Al-Shabaab heeft banden met terreurgroep Al-Qaeda en wil de macht overnemen van de door het westen gesteunde regering. Ook qua ontvoeringen staat het land bovenaan de lijst, met 1.609 in 2018. Dit land had ook het hoogste aantal geverifieerde seksuele vergrijpen tegenover kinderen, 331 in 2018. In totaal spreekt het rapport van 933 seksuele misbruiken tegenover kinderen. Volgens VN is hier echter sprake van een significante onderrapportering, vooral tegenover jongens. Dat komt omdat er nog een groot stigma over heerst.

Nigeria staat op de tweede plaats, met 1.947 gerekruteerde kinderen. Ze werden ook ingezet om zelfmoordaanslagen te plegen.