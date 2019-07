Gevangenen hoeven geen gevangeniskledij meer te dragen

Gevangenen mogen vanaf juli volgend jaar zelf hun kledij kiezen. Het gevangeniswezen denkt dat het psychologisch beter is voor gevangenen om niet allemaal in dezelfde, grijze hemd en broek gekleed te gaan.

De nieuwe regels, waarover Het Laatste Nieuws vandaag bericht, gaan in vanaf volgend jaar in juli.

De beslissing hierover viel al enkele jaren geleden. Maar eerst moesten een aantal investeringen gebeuren door het gevangeniswezen. Zo krijgt elke cel een eigen kleerkast en er werden ook extra wasmachines besteld. De gevangenen moeten immers hun eigen kledij netjes houden.

Toch mag niet alles. Het moet ‘fatsoenlijk’ en proper blijven, de kledij mag geen aanstootgevende opschriften vertonen, niet ‘gevaarlijk’ zijn en kiezen voor een blauw hemd dat erg gelijkt op het uniform van de cipiers mag natuurlijk ook niet.

Tijdens het bezoekuur moeten gevangenen overigens wel het gevangenisplunje dragen zodat cipiers in één oogopslag zien wie de gevangene is en wie de bezoeker. Ook in de werkplaats krijgen gevangenen werkkledij.