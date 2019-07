Roemeense minister stapt op na verontwaardiging over vermoord meisje

De Roemeense minister van Binnenlandse Zaken Nicolae Moga heeft besloten op te stappen, nadat een ontvoerd meisje ondanks telefoontjes naar de hulpdiensten niet gered kon worden.

Moga kondigde dinsdag zijn ontslag aan. ‘Ik heb beslist uit mijn functies te stappen om het prestige van het ministerie te bewaren, dat ernstig is geraakt door de falende handelingen van verschillende van haar werknemers’, zei Moga, die nog maar een week in functie is.

De minister is al de derde hooggeplaatste functionaris die in verband met de zaak is afgetreden. Eerder werd de politiechef Ioan Buda ontslagen, en ook de directeur van de speciale telecommunicatie (STS), Ionel Vasilca, moest opstappen. Ook drie politieofficieren van het departement waartoe Caracal behoort, zijn ontslagen. Tegen acht andere politieagenten loopt een strafprocedure voor gebreken in hun onderzoek.

President Klaus Iohannis hekelde dinsdag ‘een lange reeks fouten’ van de autoriteiten en vroeg snelle maatregelen opdat ‘zulke tragedies kunnen worden vermeden’.

Ontvoering

De 15-jarige Alexandra werd woensdag ontvoerd door een man terwijl ze naar haar thuisdorp wandelde. Donderdagochtend was ze er verschillende keren in geslaagd om het noodnummer 112 te bellen met een gsm, en ze zei toen dat ze werd vastgehouden in een huis in de stad Caracal. Ze zei dat ze verkracht en geslagen werd. Ze riep ook ‘hij komt eraan, hij komt eraan’, vooraleer het laatste telefoongesprek werd afgebroken.

De politie doorzocht eerst drie foute woningen en slaagde er pas twaalf uur na de oproepen in om het huis van de ontvoerder te lokaliseren. Daarop vroegen de agenten een huiszoekingsbevel en wachtten ze nog tot de volgende ochtend om de woning te betreden, 19 uur na de telefoontjes. Daar vonden ze het verbrande lichaam van het meisje.

De 65-jarige verdachte en eigenaar van de woning, Gheorghe Dinca, zit in voorarrest. Hij verscheen dinsdag kort voor een lokale rechtbank en zei dat hij niet in beroep ging tegen zijn arrestatie. Volgens Roemeense media werd hij ook verhoord voor de moord op een derde meisje, van wie het onthoofde lichaam in 2015 in een park werd gevonden.

Protest

De moord op het 15-jarige meisje leidde tot grote verontwaardiging in Roemenië. Zaterdagavond kwamen zo’n 2.000 demonstranten op straat in de hoofdstad Boekarest om te protesteren tegen de manier waarop de zaak werd aangepakt. In een mededeling spreken de organisatoren van de onverschilligheid van de mensen die aan de macht zijn, hun incompetentie en gebrek aan empathie. In andere steden vonden kleinere protesten plaats.