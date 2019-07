‘We kunnen niet geloven dat een leven dat pas was begonnen, zo zinloos moest eindigen’, aldus Caster Baumann, leider van de christelijke liefdadigheidsinstelling die de ceremonie organiseerde.

Maandag duwde een 40-jarige Eritrese man de jongen en zijn moeder van het perron in het centrale station van Frankfurt. Ze kwamen terecht op de treinsporen, net voor een aankomende trein. De moeder kon zich nog in veiligheid brengen, maar haar kind overleed aan zijn verwondingen.

De politie kon de man arresteren. Vorige week had de Zwitserse politie al een arrestatiebevel uitgevaardigd. De Eritreeër werd in Zwitserland gezocht voor het bedreigen van zijn vrouw, kinderen en hun buurvrouw met een mes, om hen daarna op te sluiten in hun appartement. Hij was bovendien al bekend bij de politie voor ‘andere zulke misdaden in Zwitserland’.