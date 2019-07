Winst voor Young Lions op EK U18 versus Estland

Op het EK U18 (B-divisie) in het Roemeense Oradea blijft België uitstekend presteren. De Young Lions zegevierden na een 35-47 bonus halfweg met 79-89 van Estland.

Meteen goed voor een 3 op 4 in poule A. In de selectie van coach Brian Lynch waren Ajay Mitchell (20 punten, 4 assists), zoon van Barry Mitchell (ex-Oostende), Quinten Smout (12 punten), Elijah Tshibangu (10 punten) en Joel Ekamba (10 punten) de sterkhouders. Morgen volgt tegen gastland Roemenië de slotwedstrijd in poule A. De eerste drie van dit EK promoveren naar de A-divisie van Europa.