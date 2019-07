Parijs perkt elektrische deelsteps verder in

Ook bij ons zijn ze populair, de deelsteps, maar Parijs heeft er eerder zijn buik van vol. De regels voor de e-steps worden strenger. Sinds vandaag mag parkeren op het trottoir niet meer in Parijs. En een nationaal rijverbod voor het voetpad komt er ook aan.

Meer dan 20.000 deelsteps zouden volgens de krant Le Monde in de Franse hoofdstad circuleren. De Parijse burgemeester Anne Hildago heeft genoeg van de anarchie in haar stad, en vaardigt maatregelen uit. Die kondigde ze eerder al aan, na de dood van een 25-jarige man die geraakt werd door een vrachtwagen.

De elektrische deelsteps worden door gebruikers op het voetpad achtergelaten, zonder dat er daarvoor parkeerplaatsen voorzien zijn, of ‘stations’. Via een app kunnen anderen dan zien waar de step zich bevindt, en hem achterlaten waar hij of zij wenst. Maar dat wordt vanaf vandaag dus anders, schrijft Le Monde. De steps mogen enkel nog halt houden op officiële parkeerplaatsen, waar dus ook auto’s en motorfietsen moeten staan.

Het is niet de enige maatregel om de opkomst van de deelsteps te belemmeren. De minister van Transport, Elisabeth Borne, heeft een decreet beloofd hebben om rijden met de (e-)step op voetpaden vanaf september te verbieden.

In Brussel, waar de steps ook al hun opgang maakten, bekijken de gemeenten ook of ze maatregelen kunnen nemen tegen ‘wildparkeren’. Ook in Brussel viel al een dode: 16 april van dit jaar viel een man met zijn step in de straten van de hoofdstad.