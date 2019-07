Bij een schietpartij in een Amerikaanse supermarkt zijn dinsdag twee mensen om het leven gekomen. Een agent zou gewond geraakt zijn, net als de verdachte.

De schietpartij vond plaats in een supermarkt van Walmart in Southaven, in de staat Mississippi.

Lokale media, zoals de Clarion Ledger, melden dat beide doden medewerkers van de supermarkt zijn. Die berichten zijn nog niet bevestigd door officiële bronnen. De vermoedelijke dader zou er ook gewerkt hebben, tot maandag.

Nog maar enkele dagen geleden vond in de VS een schietpartij plaats in Californië, waarbij drie doden vielen.