Een peuter in de Chinese stad Chongqing, ging maandag na een dutje opzoek naar zijn grootmoeder en kwam in een levensgevaarlijke situatie terecht. De driejarige jongen viel over het balkon van een appartementsgebouw en kon zich nog net vastgrijpen. Dankzij oplettende buren kon de peuter op het nippertje gered worden. De grootmoeder zou even naar de supermarkt geweest zijn om boodschappen te doen.