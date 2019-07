Eeklose bomenzager gevat: man vernielde zes bomen ‘om kettingzaag te testen’

In het Oost-Vlaamse Eeklo is de man opgepakt die vorige maand zes bomen vernielde met een kettingzaag. Dat meldt de lokale politie. De bomenzager verklaarde dat hij zijn zaag had laten slijpen en die eens wou testen - in zijn eigen tuin staan geen bomen.

Het vandalisme gebeurde in de nacht van 5 op 6 juni, in het centrum van Eeklo. Een zestal bomen werd toen vernield met een kettingzaag, meldt commissaris Marino Longeville van de lokale politie Meetjesland Centrum. ‘Een rechercheur van onze lokale recherchedienst kwam hem op het spoor bij het uitlezen van een gsm in een lokaal drugsonderzoek. De verdachte had namelijk zijn daden gefilmd en naar een vriend verzonden. Het is op de gsm van die vriend dat we belastend beeldmateriaal konden aantreffen.’

De verdachte is een 31-jarige man uit Eeklo. ‘Hij is geen onbekende voor onze diensten. Hij bekende spontaan de feiten en bleek niet echt een motief te hebben. Hij had zijn kettingzaag laten slijpen en wou die eens testen. Omdat er geen bomen in zijn tuin staan, had hij er niet beter op gevonden om een aantal bomen in het centrum van de stad om te zagen. Uit het onderzoek bleek ook dat de dader zich verplaatste met een speedpedelec, wat kan verklaren waarom hij zich steeds vlug uit de voeten kon maken’, zegt Longeville.

De man zal vervolgd worden en de kostprijs van de bomen moeten vergoeden.