New Delhi bant bieren van AB InBev

Het stadsbestuur van New Delhi heeft alle biermerken van AB InBev in de ban gedaan.

De Leuvense brouwer mag drie jaar lang geen bier verkopen in de Indiase hoofdstad. Het bedrijf wordt ervan verdacht de plaatselijke accijnzen te hebben ontweken. Twee pakhuizen van AB InBev zijn verzegeld.

Uit een drie jaar durend onderzoek is gebleken dat de brouwer SAB Miller, die later overgenomen is door AB InBev, barcodes op de flesjes dupliceerde om zo minder belastingen te hoeven af te dragen. De lokale regels leggen brouwers op elk flesje van een unieke barcode te voorzien, waardoor via track & trace-technologie is na te gaan of er accijnzen zijn afgedragen.

Het onderzoek is een uitvloeisel van een inspectie in de bar BarShala op 16 augustus 2016. Daarbij werden 12 bierflesjes van SAB Miller-merken aangetroffen, die zich volgens de gegevens van de barcode nog in het pakhuis hadden moeten bevinden. Bij een vervolginspectie in november werden opnieuw flesjes met dezelfde barcode aangetroffen. De eigenaars van BarShala zeiden van niets te weten.

De brouwer ontkent iets te hebben misdaan, en gaat tegen de beslissing in beroep. ‘Integriteit en ethisch zakendoen maken deel uit van onze kernwaarden. We kijken ernaar uit om onze visie te geven in samenwerking met de officiële instanties’, zo citeert Reuters een woordvoerder van AB InBev India.

AB InBev is de op één na grootste speler op de Indiase biermarkt, die 7 miljard dollar groot is. De brouwer heeft een marktaandeel van 17,5 procent met lokale merken als Haywards 5000, evenals geïmporteerde merken als Budweiser, Corona, Hoegaarden en Stella Artois. Marktleider met een aandeel van 48,5 procent is United Breweries, waarin Carlsberg en Heineken belangen hebben. AB InBev werd in India eerder ook al beschuldigd van concurrentievervalsing. SAB Miller zou met concurrenten prijsafspraken hebben gemaakt.

New Delhi is een belangrijke markt in India. Niet alleen is het de hoofdstad van het land en daardoor een in het oog lopende markt, ook is het bij uitstek een stad waar duurdere merken zoals Hoegaarden of Stella worden gedronken door welgestelde inwoners en toonaangevende jongeren. India is ook een belangrijke groeimarkt, waar de bierconsumptie veel sneller groeit dan elders.