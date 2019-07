De economische groei in België is in het tweede kwartaal vertraagd tot 0,2 procent, zo maakte de Nationale Bank dinsdag bekend in een eerste flashraming.

In het eerste kwartaal bedroeg de economische groei 0,3 procent. Het is van de zomer van 2017 geleden dat de groei op kwartaalbasis zo laag is.

Op jaarbasis komt de economische groei nog uit op 1,2 procent. Ook in 2020 en 2021 is er respectievelijk 1,1 procent en 1,2 procent groei. De groei zal hier dus minder snel afnemen dan elders in Europa. Dat is mee te danken aan de ‘rigiditeit’ van de Belgische economie, waardoor schokken op korte termijn goed opgevangen worden, maar de bijwerkingen zich pas in een latere fase laten voelen.