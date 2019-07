Polen beloont jongeren die niet migreren

Poolse jongeren die jaarlijks minder dan 20.000 euro verdienen, hoeven vanaf donderdag geen inkomensbelasting meer te betalen. Op die manier wil het Oost-Europese land wat doen aan de massale braindrain.

Sinds Polen vijftien jaar geleden toetrad tot de Europese Unie, kampt het met een braindrain. Jongeren trekken in groten getale naar het nabijgelegen en welvarendere westen, waar de lonen stukken hoger liggen.

De regering van premier Mateusz Morawiecki probeert daar nu paal en perk aan te stellen, en wel door jongeren die besluiten niet naar het buitenland te trekken een fikse financiële beloning te geven.

Concreet hoeven jongeren onder de 26 jaar die jaarlijks minder dan 85.528 Poolse zloty (20.000 euro) verdienen, vanaf donderdag 1 augustus geen inkomensbelasting meer te betalen. Aangezien die belasting 18 procent bedraagt, kan gesproken worden van een mooi extraatje. Een gemiddeld Pools jaarsalaris bedraagt slechts 14.000 euro, volgens de Poolse regering zullen 2 miljoen inwoners profiteren van de maatregel.

Leegloop

De Poolse premier Mateusz Morawiecki. Foto: AP

‘De afgelopen vijftien jaar hebben 1,7 miljoen inwoners Polen verlaten. Dat is alsof de hele stad Warschau zou leeglopen’, zei Morawiecki onlangs in het Poolse parlement. ‘Daar moet een einde aan komen. Onze jongeren moeten in Polen blijven.’

De negatieve impact van de uitstroom op de Poolse economie is volgens experts nu al zichtbaar. ‘De afgelopen drie à vier jaar heerst er een krapte op de arbeidsmarkt, en zijn we beginnen beseffen dat we die mensen nodig hebben’, zegt Barbara Jancewicz, hoofd van het Centrum voor Migratie-onderzoek in Warschau, tegen CNN.

Al wordt betwijfeld of de nieuwe regeringsmaatregel veel effect zal hebben. ‘Uit onderzoek blijkt dat Poolse jongeren hun land niet alleen maar verlaten om het geld’, zegt Heather Rolfe van de Londense denktank National Institute of Economic and Social Research. ‘Ze zijn eveneens op zoek naar onafhankelijkheid, ze willen weg van hun familie. De trek naar het buitenland wordt gezien als een soort overgangsritueel.’