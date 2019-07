Brusselse werklozen voortaan geholpen in 22 talen

De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris gaat haar tolkendienst uitbreiden van negen naar 22 talen, om zo anderstalige werkzoekenden nog sneller een kans te geven op de arbeidsmarkt. De sociale tolkendienst is volledig gratis.

In Brussel spreekt bijna een op de tien werkzoekenden Nederlands noch Frans. Het gaat over zo’n 8.000 mensen, zo blijkt uit cijfers van het Brussels Observatorium voor Werk & Opleiding. Door de tolkendienst uit te breiden, wil Actiris hen aanzetten zo snel mogelijk een cursus Nederlands of Frans te volgen.

Het huidige aanbod bestond uit de talen Spaans, Engels, Russisch, Arabisch, Pools, Albanees, Bulgaars, Roemeens en Turks. Daar komen nu nog Italiaans, Portugees, Grieks, Fula, Chinees, Hindi, Punjabi, Urdu, Pasjtoe, Dari, Farsi, Somali en Lingala bij.

Een tweede nieuwigheid die hierbij aansluit, is dat de werkzoekenden die geen van de gewesttalen spreken, nu voor alle soorten gesprekken een beroep kunnen doen op een tolk. En dat voor een maximale duur van zes maanden. Het kan gaan om het eerste gesprek, de inschrijving of een intensieve begeleiding van hun beroepsproject.