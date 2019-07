ABN Amro stopt met onlinebank Moneyou in ons land

Onlinebank Moneyou verlaat de Belgische markt. Keytrade Bank neemt de Belgische spaarportefeuille van deze dochterbank van ABN Amro over. Wegens de aanhoudende lage rente zag Moneyou te weinig groeimogelijkheden in ons land.

De Belgische spaarrekeningen van Moneyou zijn goed voor zowat 2 miljard euro. De Belgische spaarders worden vanaf november automatisch overgezet naar Keytrade Bank, eveneens een onlinebank. Het gaat om bijna 43.000 klanten, verduidelijkt Keytrade. Zij moeten dus zelf geen stappen nemen.

‘Met het huidige lage renteklimaat zien we te weinig kans om in België onze spaarportefeuille verder te laten groeien en voldoende schaal te genereren’, zegt Moneyou-CEO Bas Boelhouwers. De visies van beide banken, volledig digitaal en zonder onnodige kosten, sluiten goed bij elkaar aan, voegt Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank, toe.

Keytrade Bank is naar eigen zeggen de marktleider voor online bankieren in ons land. De bank, de Belgische dochter van het Franse Arkéa Direct Bank, nam eerder al de klanten van PSA-bank over en haalde ook de fondsen en pensioenspaarfondsen van Rabobank België binnen. ‘Met de overname van de klantenportefeuille van Moneyou in België kan Keytrade Bank zijn groei voortzetten, en wel met klanten die geloven in een digitale toekomst’, klinkt het in het persbericht.

‘We laten zien dat we in een groeiscenario zitten’, voegt woordvoerder Roel Vermeire toe. ‘Voor de overname van Moneyou hadden we al meer dan 300.000 klanten.’ De bank zit dus duidelijk op groeikoers. Toen de Franse moederbank in 2016 Keytrade overnam van Crelan, telde ze een 200.000-tal klanten. Na de verschillende deals en door organische groei kwamen er daar dus een 100.000 bij.

Financiële details over de deal geven beide partijen niet vrij. Keytrade Bank neemt enkel de klantenportfeuille over.