A$ap Rocky pleit onschuldig bij start van zijn proces in Zweden

In Stockholm is dinsdagmorgen het proces tegen de Amerikaanse rapper A$ap Rocky van start gegaan. De 30-jarige hiphopster wordt aangeklaagd voor slagen en verwondingen, maar heeft bij het begin van het proces onschuldig gepleit.

Samen met A$ap Rocky, echte naam Rakim Mayers, moeten ook twee andere verdachten zich voor de rechter verantwoorden. De uitspraak in de zaak wordt vrijdag verwacht.

A$ap Rocky (echte naam Rakim Mayers) moet zich verantwoorden voor een straatgevecht in Stockholm, waarbij hij een man die op de grond lag verschillende keren natrapte. De Amerikaanse artiest, die beweert dat hij werd aangevallen en zichzelf moest verdedigen, meldde zich op 3 juli zelf aan bij het gerecht, nadat er video’s van het gevecht circuleerden online.

Hij wordt sindsdien vastgehouden, samen met twee leden van zijn entourage, omdat het Zweedse gerecht vreest voor vluchtgevaar. De advocaat van de hiphopper zegt dat er sprake was van zelfverdediging. Er werd enkel gereageerd op het agressief gedrag van anderen, zo klinkt het.

Trump

De zaak krijgt ook in de VS grote aandacht, onder meer omdat de Amerikaanse president Donald Trump zich persoonlijk borg wou stellen voor de rapper. Hij heeft bij de regering in Stockholm tevergeefs gelobbyd voor een vrijlating op borgtocht, hoewel dat niet mogelijk is in Zweden.

‘Geef A$ap Rocky zijn vrijheid terug. We doen zoveel voor Zweden, maar blijkbaar werkt het niet in de omgekeerd richting’, aldus nog Trump, die ook vindt dat Zweden zich beter zou focussen op de ‘echte criminaliteitsproblemen’, vindt de president.

De tweets van de president werden ook in Zweden gelezen. Een woordvoerder van premier Löfven verwees vrijdag als antwoord naar eerdere verklaringen van de premier in deze zaak: ‘Hij is heel duidelijk geweest dat in Zweden iedereen gelijk is voor de wet en dat de overheid zich niet kan bemoeien met een lopende juridische procedure’, klonk het.

A$ap Rocky was in Stockholm voor de start van zijn Europese tournee en moest sindsdien al heel wat concerten afzeggen, waaronder optredens op de Belgische muziekfestival Dour en Tomorrowland.