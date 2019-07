Vrees dat Gucci-succesformule alweer is uitgewerkt

Toen de eerder onbekende Alessandro Michele in 2015 werd aangesteld als creatief directeur bij Gucci, noteerde het Italiaanse modehuis seizoen na seizoen sterke verkoopcijfers. Maar daar lijkt nu een eind aan gekomen, tot wanhoop van eigenaar Kering.

Terwijl het Franse luxeconcern LVMH van Bernard Arnault in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet flink heeft opgevoerd - de inkomsten bij de modedivisie stegen zelfs met 21 procent, vooral dankzij modehuizen zoals Louis Vuitton en Christian Dior - zitten ze bij concurrent Kering nog net niet met de handen in het haar.

De ongebreidelde groei van het Italiaanse modehuis Gucci, het grootste en meest winstgevende merk van Kering, lijkt na drie jaar immers voorbij te zijn. De omzet van het modehuis steeg in het tweede kwartaal met ‘slechts’ 12,7 procent, tegenover 40 procent vorig jaar, en 20 procent in het eerste kwartaal. Het is ook minder dan wat analisten hadden verwacht.

Carte blanche

Vooral op de Amerikaanse en Chinese markt lijkt het Alessandro Michele-effect al deels uitgewerkt te zijn. Sinds Michele in 2015 was aangeduid om Frida Giannini op te volgen als creatief directeur kende Gucci een enorme groeispurt. En dat zonder grote naam, want de Romein werkte voorheen als Giannini’s rechterhand en was een complete onbekende bij het grote publiek, die ook niet kon terugvallen op een netwerk van bekende vrienden.

Maar de Gucci-bazen gaven hem carte blanche en dat loonde: zijn uitbundige, frisse stijl zette het modehuis opnieuw op de kaart, zoals in de hoogdagen onder Tom Ford. Dat succes kende natuurlijk ook een keerzijde, want de ontwerpen van Michele worden veelvuldig gekopieerd. Bovendien kwam er ook steeds meer kritiek op de hoge prijzen.

Nieuwe opdoffer

Hoewel Kering investeerders op het hart drukt dat het deze vertraging had verwacht en de verkoop van Gucci simpelweg normaliseert, ging het aandeel vrijdag met acht procent omlaag door de aankondiging van de Gucci-cijfers. Saint Laurent en Balenciaga, twee andere belangrijke modehuizen uit de Kering-portefeuille, presteren wel zoals verwacht.

Hoewel ook Gucci nog steeds een belangrijke winstmachine blijft voor Kering, is het een nieuwe opdoffer voor topman François-Henri Pinault in enkele weken tijd. In mei moest zijn luxeconcern een recordbedrag van 1,25 miljard euro neertellen om te schikken met de Italiaanse fiscus in een zaak van belastingontduiking. En eerder deze maand moest Pinault lijdzaam toezien hoe Stella McCartney aankondigde in zee te gaan met rivaal LVMH, een jaar nadat ze haar aandelen had teruggekocht van Kering.