De brandweer komt huisdieren in nood niet meer gratis redden. In veel brandweerzones moet nu een retri­butie betaald worden. En dat ziet dierenrechtenorganisatie Gaia niet graag gebeuren.

Dieren in nood gratis redden: in steeds meer steden en gemeenten is dat verleden tijd. De brandweer komt in de meeste gevallen wel nog één keer kosteloos het huisdier uit de nood helpen, maar vanaf de ...