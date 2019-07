Referee Office tevreden over prestaties van videorefs op eerste speeldag: “Vijf fases werden correct beoordeeld”

Het Professional Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) blikt tevreden terug op de prestaties van de scheidsrechters en videorefs tijdens de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League. Vijf fases werden correct beoordeeld, luidde het in een persbericht.

Tijdens de eerste speeldag van het kampioenschap kwam de Video Assistent Referee (VAR), die aan zijn tweede volledige seizoen begint, drie keer tussen voor “On Field-interventies”. Dat zijn fases waarin beslist moet worden over strafschoppen of rode kaarten. In Waasland-Beveren/Club Brugge (1-3) legde scheidsrechter Lothar D’hondt het leer twee keer terecht op de stip na handspel.

In Zulte Waregem/KV Mechelen (0-2) werd ref Jonathan Lardot naar het scherm geroepen, nadat Kaya een voetfout had gemaakt op Walsh in het strafschopgebied. Essevee kreeg terecht een penalty, aldus de scheidsrechtersbazen.

Eerder in die match werd het doelpunt van Engvall goedgekeurd door de videoref, die alle twijfels over eventueel buitenspel wegnam. Ten slotte was er ook de afgekeurde tweede goal van Vlap in Anderlecht - KV Oostende (1-2) door Bram Van den Driessche. Het Referee Department herinnert eraan dat de scheidsrechters in deze situatie niet naar het scherm geroepen moeten worden.

“Deze buitenspelfases zijn factueel, waardoor de scheidsrechter niet naar het scherm moet komen. Bij deze situaties is geen interpretatie mogelijk en kan de VAR de beslissing aan de ref op het terrein meedelen.”