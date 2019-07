FC Andorra, de voetbalclub die eigendom is van Barcelona-verdediger Gerard Piqué, mag in de Spaanse derde klasse aantreden. Het team, dat afgelopen seizoen naar de vierde klasse steeg, betaalde de noodzakelijke 452.000 euro om de plaats in de derde afdeling te mogen innemen van het failliet verklaarde Reus.

FC Andorra is in handen van Kosmos, een investeringsfonds van Piqué. De sterkhouder van de Barça-defensie kocht de club in december 2018.