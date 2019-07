Politie ‘beschikt niet over voldoende aanwijzingen’ om Neymar te beschuldigen van verkrachting

De Braziliaanse politie beschikt na het gevoerde onderzoek niet over voldoende aanwijzingen om Neymar te beschuldigen van de verkrachting van een jonge Braziliaanse vrouw. Dat heeft het parket van Sao Paulo maandag gezegd.

Het politieonderzoek, de eerste fase van de procedure, is afgelopen en de bevindingen zullen dinsdag worden overgemaakt aan het parket. Dat heeft vervolgens een tweetal weken de tijd om te beslissen of het de vedette al dan niet zal aanklagen, verklaarde een woordvoerder van het openbaar ministerie aan het Franse agentschap AFP.

Neymar wordt er door de 26-jarige Najila Trindade van beschuldigd dat hij haar midden mei in een hotel in Parijs heeft aangerand. Volgens het Braziliaanse Globo zou Neymar gezegd hebben dat zijn seksuele activiteit met Trindade gebeurde met ‘wederzijdse toestemming’. Het model zou hem gevraagd hebben ‘geslagen’ te worden, wat hij dan ook zou gedaan hebben. Volgens Globo bleek uit een medische controle van de vrouw dat ze blauwe plekken had rond haar bekken en op haar benen.

Begin juni werd de PSG-spits al een eerste keer aan de tand gevoeld door de Braziliaanse politie. Bij het verlaten van het commissariaat zei hij dat hij rustig was. ‘De waarheid zal vroeg of laat duidelijk worden’, zei Neymar toen.