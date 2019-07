Infrabel plant grote werken op Noord-Zuidas, met grote hinder tot gevolg

De spoornetbeheerder Infrabel vraagt NMBS om van 14 oktober tot 8 november dagelijks 100 treinen te schrappen op de Noord-Zuidverbinding in Brussel. Dat is nodig om aan de infrastructuur te kunnen werken, schrijft De Tijd.

De Tijd en L’Echo konden documenten inkijken waaruit blijkt dat Infrabel deze herfst de zuidkant van het station Brussel-Zuid wil vernieuwen. Daardoor bestaat de kans dat het treinverkeer erg verstoord geraakt. Tienduizenden pendelaars zouden in de herfst een maand lang niet met hun vaste trein naar Brussel kunnen sporen. Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel, benadrukt aan VRT NWS dat de werken hoognodig zijn. De NMBS reageert dat de plannen te laat aangekondigd werden, pas drie maanden geleden. Infrabel verdedigt zich door te zeggen dat de werken twee jaar geleden al op tafel lagen.

Door de werken moet de Noord-Zuidas sowieso in de verlengde weekends van 1 en 11 november volledig dicht. Maar NMBS reageert verbaasd dat de hinder een maand zou duren. Infrabel moet 30 procent van de wissels voor Brussel-Zuid vastzetten, waardoor in die periode veel minder treinen door de drukste as van het land kunnen rijden.

Infrabel stelde voor alle piekuurtreinen van en naar Brussel af te schaffen, maar dat zou heel grote gevolgen hebben. Dagelijks pendelen gemiddeld 68.000 reizigers naar de hoofdstad, goed voor 104 P-treinen. De maatregel zou één op de vier pendelaars treffen in de ochtendspits naar Brussel. Infrabel reageert in De Tijd dat NMBS zelf de keuzes moet maken. ‘Het is een hen om te zeggen welke P-, IC- of S-treinen ze tijdelijk wil afschaffen’, zegt woordvoerder Thomas Baeken in De Tijd.

Werken

De vernieuwing van de infrastructuur van Brussel-Zuid begon al in 2017. Toen werden de wissels en de seininrichting aan de kant van de Noord-Zuidverbinding gemoderniseerd. Deze herfst is het tijd voor de zuidkant van het station.