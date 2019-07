Snelste pitstop ooit in de F1: 1,88 seconde !!!

Tijdens de knotsgekke GP van Duitsland heeft de pitcrew van het Red Bull F1-team het pitstoprecord opnieuw verbroken.

FASTEST F1 PIT STOP EVER! ??®@redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany ??



With a new F1 world record time of 1.88s ?³#F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg — Formula 1 (@F1) July 29, 2019

In Groot-Brittannië slaagde de pitcrew er al in om het pitstoprecord aan te scherpen van 1,92 naar 1,91 seconde. Tijdens de GP van Duitsland slaagde Red Bull er echter in om een pitstop nog sneller af te werken en dat ook nog eens in regenachtige omstandigheden.

Tijdens één van de vele pitstops die er tijdens de GP van Duitsland werden uitgevoerd deed de pitcrew van Red Bull een pitstop van Max Verstappen in 1,88 seconde, een nieuw wereldrecord!

De prestatie van de pitcrew van Red Bull staat in schril contrast met de dramatische pitstop van meer dan vijftig seconden die het Mercedes F1 team uitvoerde toen Lewis Hamilton na een crash met beschadigde voorvleugel binnenkwam.

