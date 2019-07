De Block krijgt ‘te moeilijke’ topfuncties niet ingevuld

Op zoek naar een échte uitdaging? Solliciteer dan nu voor een absolute topjob waar diverse cabinetards, onder wie de kabinetschef van minister De Block, al te licht werden bevonden.

De communicatiedienst van de Belgische ziekteverzekering (Riziv) is doorgaans kurkdroog in zijn commentaar. Maar gisteren liet hij zich plots van zijn meest frivole kant zien. ‘Het Riziv zoekt een arts-directeur-generaal om het hart van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) sneller te doen slaan.’ Of nog: ‘Het gaat om een functie met een belangrijke sociale impact, die de hartslag van de leidinggevende wellicht meermaals zal doen stijgen van voldoening.’

Al bijna anderhalf jaar mist de ziekteverzekering twee directeurs-generaal. Zij beslissen onder meer mee welke medicijnen in de toekomst terugbetaald worden en aan wie. Geen onbelangrijke functies dus, maar ze blijken veel minder makkelijk in te vullen dan verwacht.

‘Weinigen worden wild van nomenclatuurcijfers’

Aan de eerste sollicitatieronde vorig jaar namen nog bijzonder veel cabinetards deel, onder wie de huidige kabinetschef van bevoegd minister van Volks­gezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Omdat die eerste sollicitatieronde geen enkel geschikt profiel opleverde, werd een tweede ronde uitgeschreven. Bij de N-VA klonk toen de kritiek dat het nieuwe examen ‘op maat van de kabinetschef geschreven werd’ (DS 30 augustus 2018). Maar noch de kabinetschef van De Block, noch de kandidaten van N-VA-signatuur slaagden voor de zware proeven.

Een derde sollicitatieronde, waar duidelijk veel meer ruchtbaarheid aan wordt gegeven dan de vorige keren, moet nu soelaas bieden. Al klinkt het toch wat moedeloos binnen de regering. ‘De vijver voor zulke specialistische functies is nogal klein. Weinig mensen worden wild van de nomenclatuurcijfers.’