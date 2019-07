Jongeman (21) overleden na zwempartij in Kortrijk

Een 21-jarige jongeman uit het Brusselse is overleden nadat hij maandagavond rond 18 uur in de problemen kwam tijdens het zwemmen in de buurt van de Visserskaai in Kortrijk. Hij ging kopje-onder en kwam minutenlang niet meer boven. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De jongeman was maandagavond aan het zwemmen met een groepje vrienden toen hij plots onwel werd en in de problemen kwam. Zijn vrienden konden hem niet helpen en verwittigden de hulpdiensten. Duikers van de brandweer moesten de jongeman uit het water halen en reanimeerden hem ter plaatse. Vervolgens werd de jongen naar het ziekenhuis overgebracht en ook in de ziekenwagen werd de reanimatie voortgezet, maar hulp kon niet meer baten. De jongeman overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt wat er fout gelopen is. Het stadsbestuur benadrukt nogmaals dat het verboden is om er te zwemmen.