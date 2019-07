Vlaamse overheid is streng voor artiesten: slechts 17 procent krijgt geld

De Vlaamse overheid is erg streng voor haar artiesten: slechts 17 procent van alle aanvragers kreeg geld bij de projectsubsidies en 41 ‘zeer goede’ dossiers vingen bot.

Je moet het maar meemaken: 96% scoren op je rapport en toch zakken: het overkwam beeldend kunstenaar Eleni Kamma bij de laatste subsidieronde voor projecten en beurzen van het Kunstendecreet. Ondanks een ‘zeer goed’ dossier en die hoge eindscore voor haar beurs, kreeg ze geen geld.

Zij is niet de enige: 41 van de 131 ‘zeer goede’ dossiers (op een totaal van 520 aanvragen) viel uit de boot, blijkt uit berekeningen van cultuursite Rekto:verso. Dossiers die ‘voldoende’ of ‘goed’ scoren, maakten al helemaal geen kans op subsidie.

Vooral het theater kwam er ­deze keer bekaaid af: zo liepen onder meer Jan Decorte, opleiding De Nieuwe Spelers en spreidings­bureau Vincent Company (allen ‘zeer goed’) geld mis.

Zijn er dan te veel aanvragen voor te weinig beschikbaar geld? Zo lijkt het wel. In 2019 werd het aantal subsidierondes terug­geschroefd van drie naar twee, maar vroegen voor het eerst meer dan 1.000 artiesten en gezelschappen geld aan via de ‘projectenpot’.

Met 8,2 miljoen euro is het beschikbare budget lager dan in 2018 (11 miljoen) en 2017 (9 miljoen), maar nog steeds meer dan in de eerste jaren dat Sven Gatz minister van Cultuur was of onder Schauvliege en Anciaux. Om alle ‘zeer goede’ dossiers te financieren, is 1,43 miljoen extra nodig.

Dat slechts 17% van alle aanvragers geld kreeg (90 op 520), is het laagste percentage in jaren. Normaal schommelt dit tussen 21 en 44%. Tien jaar geleden kreeg de helft van de aanvragers subsidies, nu minder dan een vijfde.

‘Een historisch dieptepunt’, stelt Overleg kunstorganisaties. Zij willen dat de volgende cultuurminister (momenteel Lydia Peeters, die Gatz vervangt) het budget voor de projectenpot, waar kleine organisaties en individuele artiesten geld aanvragen, verdubbelt