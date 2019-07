Hans Herbots gaat serie voor Netflix en BBC in Thailand regisseren

Regisseur Hans Herbots bereikte gisteren een overeenkomst met Netflix en BBC. Hij gaat de vier laatste afleveringen van Serpent regisseren, een achtdelige fictiereeks seriemoordenaar Charles Sobhrai. ‘Het is een geweldig scenario en een goede volgende stap in mijn internationale carrière’, zegt Herbots.

The Serpent vertelt het waargebeurde verhaal van seriemoordenaar Charles Sobhraj. Die bracht in de jaren zeventig meer dan twintig jonge Westerse backpackers om het leven in Indië, Thailand en Nepal. Het is een jonge diplomaat van de Nederlandse ambassade die hem na een lange speurtocht langs de Hippie Trail, kan identificeren. Herbots zal de reeks samen met Tom Shankland regisseren.

Shankland werkte eerder al mee aan House of Cards, The Missing en The Leftovers. Hij zal de eerste vier aflevering voor zijn rekening nemen. De rol van Charles Sobhraj wordt gespeeld door Tahar Rahim, de jonge Franse acteur bekend van zijn rol in Un Prophète. De opnames vinden plaats in Thailand, Nepal en Parijs.

‘Het komt er nu op aan ons leven te reorganiseren’, zegt Herbots. ‘Binnen drie weken verhuizen we met de jongste kinderen naar Bangkok, om daar te blijven tot eind december. Lien (Van de Kelder, Herbots’ partner, red.) werkt van daar. Ze komt enkele keren over en weer, net als de grotere kinderen. Het zal een avontuur worden.’

The Serpent is niet de eerste buitenlandse stap die Herbots zette. Eerder regisseerde hij de Vlaams-Nederlandse coproductie Als de dijken breken. En ook de Britse reeksen Riviera en Rellik (BBC, HBO) dragen zijn stempel. In Vlaanderen brak hij door met de film Bo (2010). Ook de regie van de Een-reeks Het Goddelijke Monster staat op zijn naam. In 2014 kwam zijn filmadaptatie van The Treatement van Mo Hyader als De behandeling in de zalen. Waar en wanneer The Serpent bij ons te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.