Thomas De Gendt: “De champagne ging vlug rond na de zege van Ewan, dus ik heb vooral afgezien na de Tour”

Veel felicitaties kreeg Thomas De Gendt in Aalst toen hij zich maandag een weg baande naar de kleedkamers voor de aanvang van het eerste na-Tourcriterium in ons land. De Gendt werd opnieuw uitvoerig herinnerd aan zijn exploot dat hij neerzette tijdens de achtste etappe van de Tour de France op weg naar Saint-Etienne. Maar ook zijn derde plaats in de tijdrit te Pau mocht er zijn. De Lotto-Soudalploeg was zondag nog eens aan het feest na de zege van Caleb Ewan op de Champs-Elysées.

“Door de zege van Caleb Ewan ging de champagne vlug rond aan onze ploegbus en als je dan niet gegeten hebt, komt dat alles dubbel zo rap binnen. Ik heb dus vooral afgezien in Parijs na de koers”, lachte Thomas De Gendt. “Het was kwart na elf ‘s avonds toen we aankwamen in het hotel. Sommige renners zijn nog een McDonald’s ingetrokken maar ik verkoos mijn bed boven een uitstapje. Drie weken met dezelfde mensen, dan ben je al blij dat je je eigen vrouw nog eens ziet.”

Na de Tour volgens er enkele criteriums en daarna staat ook nog de Vuelta op het lijstje van Thomas De Gendt. “Ik werk vijf criteriums af. Na Aalst volgen voor mij nog Roeselare, Antwerpen, Herentals en Wilrijk. Ik sta ook op de lijst van het Europees kampioenschap team relay. Dit op vraag van de bondscoach. Ik ben daar de derde man en dan staat de Vuelta nog op mijn agenda. Ik heb dus nog vijf criteriums en 22 echte koersdagen af te werken. Ik heb mijn bezigheid nog”, besloot De Gendt.