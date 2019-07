Niki Terpstra moet na val in Tour EK in eigen land laten schieten

Niki Terpstra heeft nog te veel hinder van een valpartij in de Ronde van Frankrijk en zal in augustus niet deelnemen aan het EK wielrennen in Alkmaar. De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout heeft Koen Bouwman opgeroepen als vervanger.

Terpstra kwam in de elfde rit van de Ronde van Frankrijk zwaar ten val. De Nederlander van Direct Énergie liep een dubbele breuk in het schouderblad op en moest meteen de strijd staken. Dat Terpstra het EK nu mist is erg zuur. Die koers vlak bij zijn woonplaats was een van zijn doelen van dit jaar.

Bouwman vormt nu een ploeg met kopman Dylan Groenewegen, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Tom Leezer, Ramon Sinkeldam, Sebastian Langeveld en Elmar Reinders. Het EK begint op 7 augustus met de teamrelay en eindigt met de wegwedstrijd voor de mannen op 11 augustus.