Monica Bellucci te gast op Filmfestival van Oostende

Monica Bellucci komt haar nieuwe film ‘Spider in de the web’ voorstellen op het Filmfestival van Oostende. Haar naam zal er ook meteen worden vereeuwigd op de lokale ‘walk of fame’.

Fans van Monica Bellucci stippen zaterdag 7 september aan in hun agenda, want dan zal de Italiaanse actrice en voormalige Bondgirl afzakken naar het Filmfestival van Oostende voor de wereldpremière van Spider in the web.

Die film van regisseur Eran Riklis over een Mossad-spion die aan zijn laatste missie begint, speelt zich grotendeels in Vlaanderen af en veel scènes werden in Antwerpen opgenomen. Ook Filip Peeters, Hilde Van Mieghem en Luk Wyns spelen mee in de film.

Bellucci’s naam zal bij haar passage in Oostende ook worden vereeuwigd op de walk of fame op de zeedijk van Oostende. Met haar ster komt Belluci in het gezelschap van onder meer Pierce Brosnan, Jane Birkin, Matthias Schoenaerts en Adrian Brody.

Leading ladies

Actrice Lynn Van Royen is gastvrouw van de dertiende editie van het filmfestival, dat plaatsvindt van 6 tot en met 14 september, en dit jaar extra aandacht heeft voor vrouwelijke filmmakers en verhalen die de vrouw centraal stellen.