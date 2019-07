Politie vuurt op vluchtend voertuig dat motoragent aanreed in Koekelberg

Een motoragent van de politiezone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) is maandagnamiddag omvergereden door een voertuig dat aan een politiecontrole wilde ontsnappen.

Tijdens de achtervolging die zich daarop ontspon, heeft de politie herhaaldelijk op het voertuig gevuurd. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door de politie Brussel West.

‘Motoragenten van onze zone wilden maandagnamiddag rond 17 uur een voertuig controleren in de Omer Lepreuxstraat in Koekelberg’, zegt commissaris Johan Berckmans, woordvoerder van de zone Brussel West. ‘Dat voertuig heeft daarop één van onze agenten omvergereden. Onze agenten hebben de achtervolging ingezet en daarbij is meerdere keren op het vluchtvoertuig gevuurd.’

De bestuurder van de wagen liet het voertuig uiteindelijk achter in de Mahatma Ghandhilaan in Sint-Jans-Molenbeek en vluchtte daar te voet een parkeergarage in. De buurt is momenteel afgezet om de verdachte op te sporen.