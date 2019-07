Twintig jaar later krijgt Kraftwerk gelijk in rechtszaak rond sampling

Het Europese Hof van Justitie heeft de Duitse electropopgroep Kraftwerk gelijk gegeven in een twintig jaar oude zaak rond sampling. Zo komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat het samplen van een lied (stukjes van andere nummers opnemen in nieuwe liedjes) zonder voorafgaande toestemming een inbreuk zou kunnen vormen op het exclusieve recht van een producent om de reproductie van zijn werk te verbieden of toe te staan, zelfs als de gebruikte clip zeer kort is.

Maar, in het geval dat een sample door een artiest zodanig wordt gewijzigd dat het niet meer herkenbaar is, oordeelden de rechters dat er geen rechten zouden worden geschonden.

De Duitse muziekproducenten Moses Pelham en Martin Haas hadden in het hiphopliedje ‘Nur mir’ uit 1997 een stukje muziek van twee seconden uit het liedje ‘Metal on metal’ van Kraftwerk uit 1977 gebruikt.

Twee leden van Kraftwerk, Ralf Hütter en Florian Schneider-Esleben, stapten daarop naar de rechtbank tegen Pelham en Haas wegens schending van hun rechten als producent van het nummer.

Het Duitse Bundesgerichtshof had het Europese Hof van Justitie om verduidelijking gevraagd over de EU-regels inzake auteursrecht. Dat gebeurde nadat in 2016 het Duitse Grondwettelijke Hof Kraftwerk nog ongelijk gaf. Als reden werd er opgegeven dat wanneer het gebruik van de sample zodanig verwaarloosbaar is, ‘de artistieke vrijheid voorrang neemt op de belangen van de eigenaar van de auteursrechten’.

‘Veel onduidelijkheid bij dj’s en producers’

In ons land is dat gebruik ook verboden, sampling valt namelijk onder auteursrechten. Toch blijken de Vlaamse dj’s daar niet altijd van op de hoogte te zijn, bevestigt Lucas Declercq, juridisch adviseur bij Poppunt.

‘We merken dat er veel onduidelijkheid is bij dj’s en producers, ze vallen uit de lucht wanneer we zeggen dat er voor sampling toestemming gevraagd moet worden. Ze maken muziek vanuit hun slaapkamer maar hebben geen idee welke gevolgen dat soms kan hebben’. Poppunt is een vzw dat zich opwerpt als het aanspreekpunt voor muzikanten, dj’s en producers in Vlaanderen.

Al benadrukt Declercq dat er wel degelijk een verschil is tussen de theorie en de praktijk. Niet elke producer die drie noten heeft gebruikt uit een ander liedje zal worden aangeklaagd, maar Declercq raadt de Vlaamse dj’s toch aan om op safe te spelen: ‘Vraag toestemming, zowel aan de auteur als aan het label.’