Ethiopië plant meer dan 200 miljoen bomen op één dag tegen klimaatverandering

Maandagmiddag waren al meer dan 224 miljoen jonge boompjes geplant, zo meldt staatsomroep Fana Broadcasting Corporate. Daarmee sneuvelt het vorige, weliswaar officieuze record, dat op naam van India stond.

Today #Ethiopia is set in our attempt to break the world record together for a #GreenLegacy. The 12hr countdown has begun.



?? ???? ??? #???????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ???????:: #PMOEthiopia pic.twitter.com/9yTbi2IUPb