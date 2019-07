Leuven geeft diensten opdracht om advies voor te bereiden: ‘Weinigzeggende mail van Homans’

Leuven heeft de politie en haar stedelijke integratiedienst opdracht gegeven een advies voor te bereiden dat aan Vlaams minister-president Liesbeth Homans moet worden overgemaakt in het dossier van de erkenning van de Leuvense moskee Al Ihsaan.

Dat meldt Carl Devlies (CD&V), schepen bevoegd voor erediensten. De gemeenten Leuven en Herent, de provincie Vlaams-Brabant en het moskeebestuur hebben hiervoor zestig dagen.

‘Nadat Homans ons vrijdagmorgen met een weinigzeggende mail op de hoogte bracht van de start van de procedure tot intrekking van de erkenning ontvingen wij nog geen dossier hierover van de minister-president. We kennen dus nog steeds de details niet van hetgeen Homans de moskee verwijt. We hebben inmiddels onze politiedienst en stedelijke integratiedienst wel al opdracht gegeven om ons advies voor te bereiden. Beiden diensten volgen de activiteiten in de moskee al langer op de voet op en die contacten zijn altijd vlot verlopen’, aldus Devlies.

De Leuvense schepen is nog steeds verbaasd over de beslissing van Homans. ‘We hebben vrijdag onmiddellijk contact opgenomen met de politie, maar daar wist men ook niets van problemen zoals salafistische activiteiten in de moskee waarnaar Homans verwijst om de erkenning te willen intrekken. Een dergelijke beslissing mediabreed verkondigen zonder vooraf contact te hebben met de stedelijke diensten en het moskeebestuur komt zeer stigmatiserend over’, aldus Devlies.

Hij benadrukt nog dat Leuven elk probleem dat Homans aankaart ten gronde zal onderzoeken en indien nodig de maatregelen zal treffen.