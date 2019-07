Op vakantie met Guga Baul en Tine Embrechts

De Gentse Feesten zijn voorbij, de Tour de France kent zijn winnaar en Tomorrowland heeft zijn decors en dj-tafels opnieuw opgeborgen. Wat kunt u nu nog doen? Dit zijn onze vier televisietips voor vanavond.

GOED VERLOF

VTM, 21.50-22.50 uur

Wij taalsnobs zouden liever ‘Prettige vakantie’ horen, maar elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Bovendien: een nieuw tv-programma lanceren midden in de zomer, dat verdient respect. Het schattige stel Tine Embrechts en Guga Baul probeert mensen aan de vakantie van hun leven te helpen. Ook dat verdient respect.

WHO DO YOU THINK YOU ARE?

BBC1, 22.00-23.00 uur

Dit programma loopt al zestien seizoenen, maar wordt pas dit seizoen echt interessant. Vandaag ontdekt actrice Naomi Harris (de drugsverslaafde moeder uit Moonlight) dat haar vader een slavendrijver was. Een echte aasgier.

THE CLINTON AFFAIR

NPO2, 22.45-23.30 uur

Zesdelige docureeks over de afzettingsprocedure tegen president Bill Clinton, nadat het schandaal omtrent stagiaire Monica Lewinsky was uitgebroken. Het gleed allemaal van Clinton af als water van een eend. Waarmee we, u hebt het ongetwijfeld gemerkt, in elke tip wat pluimvee hebben binnengesmokkeld. Geen dank!

TERZAKE

CANVAS, 20.00-20.20 uur

Terzake nodigt Het Laatste Nieuws-journalist Jan Segers en politicoloog Dave Sinardet uit in de studio om het te hebben over de verlenging van de informateursopdracht van Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. Vanuit Moskou geeft David Jan Godfroid meer duiding over de toestand van Aleksej Navalny.