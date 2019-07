Onderzoekers hebben in de Oostzee vlakbij Zweden een uitzonderlijk scheepswrak aangetroffen. Het schip dateert uit 15e eeuw en is al die jaren erg goed bewaard gebleven. Bekijk het schip in de video hierboven.

Er worden regelmatig bijzondere scheepswrakken gevonden. In februari vonden duikers een bijzonder vliegdekschip dat in de Tweede Wereldoorlog zonk, in oktober vorig jaar werd een stokoud schip in de Zwarte Zee gevonden.

Af en toe moeten onderzoekers niet eens de moeite doen om naar de zeebodem te duiken, en verschijnt er plots een wrak op het strand.