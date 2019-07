Greta Thunberg met zeilboot naar VS voor klimaattop

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zal volgende week van Groot-Brittannië naar de Verenigde Staten varen met een zeilboot. Ze gaat er een reeks klimaattoppen en -protesten bijwonen, zo maakt ze maandag bekend.

Thunberg, bekend van haar vrijdagse stakingen voor het klimaat, tweette dat ze een ‘vaart aangeboden kreeg op de 18 meter lange Malizia II’. Ze zal midden augustus vertrekken.

De kapiteins van de Malizia II zijn de Duitse zeiler Boris Herrmann en Pierre Casiraghi uit Monaco. Volgens de website van het Malizia-team deed Herrman mee aan verschillende wedstrijden en voer hij driemaal de wereld rond, een keer in een ruk door. ‘De boot is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines, zodat we een koolstofvrije trans-Atlantische reis kunnen maken’, zegt Thunberg.

Doel is om de VN-klimaattop op 23 september in New York bij te wonen, in de marge van de jaarlijkse algemene vergadering van de VN. Ook staan er op 20 en 27 september klimaatprotesten op de agenda.

De 18 meter lange Malizia II Foto: EPA-EFE

Ook bezoek aan Canada en Mexico

Thunberg, pas zestien jaar, zal ook Canada en Mexico bezoeken. Daarna woont ze in december de jaarlijkse VN-klimaatconferentie in Santiago bij, hoofdstad van Chili.

Het is de eerste trip van Thunberg naar Noord- en Zuid-Amerika sinds ze in de zomer van 2018 begon met klimaatstakingen voor het Zweedse parlement. Ze neemt momenteel een sabbatjaar. ‘Het voorbije jaar hebben miljoenen jongeren hun stem laten horen om wereldleiders wakker te schudden voor de klimatologische en ecologische noodtoestand. De komende maanden, in New York en Santiago, zullen tonen of ze geluisterd hebben.’

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 29, 2019

Vorige week was Thunberg op bezoek in het Franse parlement. Haar komst veroorzaakte heel wat ophef bij de parlementsleden.