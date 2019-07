Passie voor het vak leidt tot nieuwe beroepstitels

Van je hobby je beroep maken: wie droomt er niet van? Herman Voordeckers uit Alken is alvast op goede weg. Overdag tekent hij elektriciteitsschema’s uit, maar ’s avonds en in de weekends maakt hij luxueuze houten kistjes om juwelen, wapens of sigaren in op te bergen. Zijn passie voor houtbewerking heeft geleid tot de start van Devine Boxes, een eigen onderneming die hij in bijberoep runt.

“Ik werk al mijn hele leven voor een firma in elektriciteitswerken”, vertelt Herman Voordeckers. “Ik teken er de schema’s uit, een job die ik altijd graag heb gedaan. Daarnaast ben ik meer dan 20 jaar geleden gestart met het volgen van allerlei opleidingen in houtbewerking. Het heeft me altijd geboeid om iets te fabriceren in hout. Zo werd ik gediplomeerd schrijnwerker, meubelmaker en antiekrestaurateur. In dezelfde richting ging ik steeds verder.”

“Ik geraakte in de ban van oude houten kistjes die ik vond op rommelmarkten, en vervolgens zelf ging restaureren. Om het fineerhout goed te kunnen bewerken, volgde ik zelfs een cursus in Engeland. Eens de techniek onder de knie, ben ik zelf nieuwe kistjes gaan maken, en zo is Devine Boxes geleidelijk ontstaan.”

Niche

Bijna elk uur van zijn vrije tijd is Herman terug te vinden in zijn atelier, achteraan in de tuin van zijn woning. Hij heeft er een mooie verzameling van machines samengebracht. In een grote ladenkast liggen beperkte voorraden van diverse soorten fineerhout, die naargelang de opdrachtgever worden uitgekozen om unieke stukken te vervaardigen. “Voor een houten koffertje met de nodige toeters en bellen, moet je toch rekenen op 100 werkuren”, zegt hij.

“Dat komt ook omdat ik alles zelf met de hand maak, zoals de lijstjes die in de kistjes verwerkt worden. Het gevolg is dat het product exclusief is, en alleen cliënteel aanspreekt in een nichesegment. Maar de vraag neemt toe. Juweliers, wapenhandelaars of verzamelaars van exclusieve voorwerpen bestellen hier en verwijzen anderen door. De zaken lopen dus erg goed, maar het blijft een uit de hand gelopen hobby.”

