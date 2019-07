A$ap Rocky-fan opgepakt die Zweedse ambassade wilde opblazen

Een fan van de Amerikaanse rapper A$ap Rocky is opgepakt omdat ze ermee gedreigd had de Zweedse ambassade in Washington op te blazen.

A$ap Rocky was eerder deze maand betrokken bij een vechtpartij in Stockholm, en werd in die zaak vorige week aangehouden. Dinsdag begint zijn proces. Dat de rapper sinds zijn aanhouding in een Zweedse cel zit, baart niet alleen veel van zijn collega’s zorgen, het zet ook zijn fans aan tot actie. Maar naast een petitie en de hashtag #freerocky, was er ook een Amerikaanse vrouw met minder vredelievende plannen.

De vrouw wordt, volgens een schriftelijke verklaring van een agent van de Secret Service, beschuldigd van schreeuwen tegen medewerkers van de ambassade, aanklampen van een groep studenten die op bezoek was in de ambassade en beschadigen van eigendommen.

Ze werd opgepakt toen ze weigerde het ambassadeterrein te verlaten. Een dag eerder had ze aan de ambassade een fles cola uitgegoten en geroepen dat ze ‘deze motherfucker gaat opblazen’. Op sociale media liet de vrouw weten dat ‘ze het Huis van Zweden had bezoedeld’, en ze vroeg zich daar ook af waarom ze de media niet haalde ‘voor A$ap’.

Intussen is de vrouw op borg vrij.

In Zweden is de rapper officieel aangeklaagd voor slagen en verwondingen, ondanks de inspanningen van Donald Trump. De Amerikaanse president tweette donderdag dat hij ‘diep teleurgesteld’ was in premier Löfven omdat hij ‘niet in staat is om te handelen’. Ook vond hij dat Zweden de ‘Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten in de steek heeft gelaten’.