Man duwt vrouw met kind voor trein, jongen sterft ter plekke

Een 40-jarige man is gearresteerd nadat hij een vrouw en haar kind op de sporen duwde in het station van Frankfurt toen er een hogesnelheidstrein kwam aangereden.

Iets voor tien uur kwam er een hogesnelheidstrein aan op spoor zeven in het station van Frankfurt. Een man duwde een achtjarige jongen en zijn moeder op de sporen vlak voor de trein. De moeder kon zichzelf opzij rollen, maar haar zoon werd verpletterd door de trein en stierf ter plekke.

De man sloeg op de vlucht, maar werd achtervolgd door omstanders die het ongeval hadden zien gebeuren. De Duitse politie kon de man nog in het station oppakken. Het is voorlopig onduidelijk of de dader en de slachtoffers elkaar kenden. Ook over het motief van de dader is nog niets geweten.

De getuigen kregen psychologische bijstand. De moeder is naar het ziekenhuis overgebracht en zou niet in levensgevaar zijn.

Gelijkaardig incident

Op 20 juli gebeurde een gelijkaardig incident in het Duitse Voerde. Daar duwde een 28-jarige man een 34-jarige vrouw op de sporen. De vrouw stierf ter plekke. De dader wilde vluchten, maar werd vastgehouden door omstanders tot de politie ter plaatse was. Dader en slachtoffer kenden elkaar niet.