Amerikaan wint WK Fortnite en is 3 miljoen dollar rijker

De Amerikaan Kyle Giersdorf, alias ‘Bugha’, heeft zondag in New York de solocompetitie van de wereldbeker Fortnite, een populair computerspel, gewonnen. De enige Belg die zich kon plaatsen voor de finale, eindigde op de 45ste plaats.

De 16-jarige tiener uit Pennsylvania wint de prijzenpot van 3 miljoen dollar, of 2,7 miljoen euro. Dat bedrag is vergelijkbaar met de hoofdprijs van het tennistoernooi Wimbledon, en is het hoogste prijzengeld dat ooit werd uitgedeeld aan een individuele winnaar van een computerspel. Giersdorf behaalde 59 punten, de hoogste score van de honderd finalisten.

Er speelde ook een Belg, Evan Depauw (15), met als gamernaam DRG, mee. Hij strandde met 14 punten op de 45ste plaats. Dat levert hem geen windeieren op, want door zich in de eerste week te kwalificeren, verdiende hij al 7.000 dollar. Daar komt nog zeker 50.000 dollar bij.

Met de finale van de solocompetitie kwam zondag een einde aan het eerste WK Fortnite. De volledige top vier kleurde Amerikaans. Naast Bugha mogen ook Psalm, Epikwhale en Kreo zich voortaan miljonair noemen.

Duocompetitie

Zaterdag werd al de duocompetitie van de wereldbeker Fortnite afgesloten. Die werd gewonnen door de 16-jarige Noor Emil Bergquist Pedersen, alias Nyhrox, en zijn Oostenrijkse speelpartner Thomas Arnould, alias Aqua. Onze landgenoot Howard Castiaux (23) - spelersnaam Noward - speelde samen met een Zwitserse partner en strandde op de 13de plaats met 27 punten.

40 miljoen deelnemers

Aan de finale gingen tien kwalificatieweken vooraf. Aan die kwalificatierondes deden volgens Epic Games, de ontwikkelaar van het spel, 40 miljoen mensen mee. Het toernooi wordt in een uitverkocht Arthur Ashe Stadium gespeeld en heeft een totale prijzenpot van 30 miljoen euro. Online keken nog eens miljoenen mensen naar het toernooi.

Fortnite is een van de populairste games ooit. Het spel kwam in juli 2017 op de markt en dankt zijn succes onder meer aan het Battle Royale-spelconcept. Daar belanden de spelers met 100 op een eiland en moeten ze proberen om als enige tot het einde te overleven. Begin dit jaar bereikte Epic de drempel van 250 miljoen gamers.