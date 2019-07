Vrouw gestorven na aanval door zwerm wespen

Een 65-jarige vrouw uit Steenokkerzeel is vrijdagnacht overleden nadat ze twee weken geleden thuis door wespen werd aangevallen.

De vrouw zou toevallig een wespennest ontdekt hebben in haar huis. ‘Mama werd aangevallen en verschillende keren gestoken’, schrijft haar zoon op Facebook. ‘Ze reageerde daar allergisch op en kreeg een hartstilstand.’ De hulpdiensten reanimeerden de vrouw en brachten haar naar UZ Gasthuisberg. ‘Daar lag ze twee ­weken in coma. Vrijdag is ze zachtjes uitgedoofd.’

Dat iemand sterft na een wespensteek, is eerder uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). ‘Maar hoe meer steken iemand krijgt, hoe meer gif in het lichaam en hoe groter de reactie van het eigen immuunsysteem. Meer dan tien wespensteken in één keer is ­zeker gevaarlijk te noemen.’