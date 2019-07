Jeugdproduct Francis Amuzu verlengt contract bij Anderlecht: “Er is een mooie toekomst voor hem weggelegd”

Jeugdproduct Francis Amuzu heeft zijn contract bij RSC Anderlecht tot medio 2022 verlengd, zo maakte de club maandag bekend.

De negentienjarige flankaanvaller speelt sinds de U16 bij de club en maakte twee jaar geleden zijn debuut voor het eerste elftal. Intussen staat de teller op 47 wedstrijden - zondag tegen KV Oostende deed hij het niet onaardig op de linkerflank - en schopte hij het tot belofteninternational.

“Dat RSC Anderlecht meer dan ooit inzet op de eigen jeugd hebben we zondag bewezen tegen KV Oostende. Niet minder dan zes basisspelers zijn in onze jeugdacademie opgeleid. Francis Amuzu is daar een van”, aldus sportief directeur Michael Verschueren. “Met Francis hebben we een toptalent in onze rangen. We zijn dan ook erg blij dat hij zijn contract heeft verlengd. Er is een mooie toekomst voor hem weggelegd bij RSC Anderlecht.”