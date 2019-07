De week begint met aangename zomertemperaturen

Maandagnamiddag is het rustig, droog en meestal zonnig met enkele wolkenvelden. Ook dinsdag is afwisselend zonnig met bewolkte perioden. Woensdag en donderdag wordt wisselvallig.

Maandag gaan de maxima van 20 of 21 graden op de Ardense hoogten, 22 of 23 graden aan de kust en van 23 tot 25 graden in de andere streken. Dat meldt het KMI.

Maandagavond wordt het overal licht bewolkt tot helder. ‘s Nachts is het rustig met minima van 11 tot 15 graden en in de grote steden zelfs minima rond 16 of 17 graden. Op het einde van de nacht bereiken wolkenvelden de kuststreek en kan er daar zelfs tijdelijk een spatje regen vallen.

Dinsdag krijgen we afwisselend zonnige en meer bewolkte perioden. Het grootste deel van de dag blijft de kans op buien beperkt tot de ruime kuststreek. Elders is het dan overwegend droog maar kunnen er op het einde van de dag plaatselijke buien vallen. Het wordt warm met maxima van 23 of 24 graden op de Ardense hoogten of aan zee en 25 tot 27 graden elders.

Dinsdagavond blijft het wisselvallig met nog enkele plaatselijke buien. ‘s Nachts neemt de buienactiviteit in het binnenland af maar blijft het wisselend bewolkt. In de kuststreek kunnen er echter nog de hele nacht buien vallen. Minima van 11 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind.

Woensdag komt de Britse depressie boven de Noordzee te liggen en wordt met een strakke zuidwestelijke stroming zachte en onstabiele lucht over onze streken aangevoerd. Het wordt wisselend bewolkt met in de loop van de dag vooral in het noordwesten van het land enkele regenbuien. Elders is het de meeste tijd droog met tussen de wolkenvelden door af en toe wat zon. Maxima tussen 18 en 23 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

De depressie boven de Noordzee blijft donderdag zorgen voor wisselvallig weer met kans op enkele plaatselijke buien. Opnieuw is de kans op neerslag het grootst in het noordwesten. Maxima van 20 tot 23 graden. De wind ruimt naar west en wordt overal matig.

Vrijdag trekt de depressie over de Benelux en schijnt de buienactiviteit toe te nemen. Na een zonnige start ontstaan er stapelwolken die kunnen uitgroeien tot enkele regenbuien. Vooral in het noordoosten is er zelfs kans op een plaatselijk onweer. De maxima liggen tussen 21 en 24 graden bij een matige wind uit west in het binnenland en uit noordwest aan zee. De maxima liggen tussen 21 en 24 graden bij een matige wind uit west in het binnenland en uit noordwest aan zee.

Zaterdag zijn vooral in het oosten nog enkele lichte buitjes mogelijk. In de westelijke helft van het land blijft het grotendeels droog en wordt het stilaan zonniger. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordwest ruimend naar noord.

Zondag begint zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond en nacht volgt een regen- en buienzone. Het wordt iets warmer met maxima van 22 tot 26 graden.