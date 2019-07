Aantal wilde tijgers stijgt weer tot 3.000 in India

Het aantal tijgers in India is weer toegenomen tot ongeveer 3.000. Daarmee is het land een van de grootste en veiligste habitats ter wereld voor deze dieren. Dat heeft de Indiase premier Narendra Modi maandag verklaard.

Modi noemde dit een ‘historische verwezenlijking’ en wees op de inspanningen die het land zich getroost om de dieren te beschermen. De cijfers van de tijgertelling worden om de vier jaar vrijgegeven op de zogeheten Wereldtijgerdag.

De tijgerpopulatie in India was tot 2.967 uitgegroeid in 2018, komende van 2.226 in 2014 en slechts 1.400 zo’n 15 jaar geleden. Ter vergelijking: in 1947 waren er naar schatting nog 40.000 exemplaren in leven in het land.

Volgens Modi lopen bijna drie op de vier wilde tijgers ter wereld vandaag de dag in India rond.

‘Negen jaar geleden werd op een conferentie in het Russische Sint-Petersburg als doelstelling aangenomen dat de tijgerpopulatie zou moeten verdubbeld zijn in 2022. Wij in India hebben dat doel al vier jaar eerder bereikt’, zei Modi trots.

4.000 tijgers in heel Azië

De tijgerpopulatie was in de voorbije decennia fel geslonken, omdat er jacht gemaakt werd op deze dieren in China en Zuidoost-Azië. De redenen zijn dat organen van het dier gebruikt worden bij de bereiding van ‘traditionele’ medicijnen en omdat menselijk ingrijpen de habitat van deze dieren voortdurend heeft doen inkrimpen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw startte de Indiase overheid het ‘Project Tiger’, een programma om de met uitsterving bedreigde dieren te beschermen.

Volgens het Wereldnatuurfonds WWF leven er nog hooguit 4.000 tijgers in heel Azië.