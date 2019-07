Vlaams Belang heeft nieuwe afspraak met formateur Bart De Wever deze week

In het kader van de Vlaamse regeringsvorming heeft Vlaams Belang opnieuw een uitnodiging ontvangen van formateur Bart De Wever (N-VA). De uiterst rechtse partij gaat in op die uitnodiging.

De Vlaamse formatie treedt een nieuwe fase in. Formateur Bart De Wever heeft deze week alvast een nieuwe afspraak met Vlaams Belang. Ook met CD&V, Open VLD en SP.A zou De Wever gesprekken hebben ingepland.

Vlak na de verkiezingen was er al overleg tussen De Wever en de delegatie van Vlaams Belang, zijnde Tom Van Grieken, Barbara Pas en Chris Janssens. Dat overleg ging toen voornamelijk over bepaalde thema's, opdat formateur De Wever de bedenkingen van Vlaams Belang kon meenemen in zijn basisnota.

Dadelijk meer.