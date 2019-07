Stilaan helft Vlaamse tandartsen vraagt wat hij wil

Op zoek naar een goedkopere tandarts? Dan bijt u maar beter op de tanden. Op twintig Vlaamse tandartsen zijn er nu al negen die vrij hun tarieven bepalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ziekteverzekering. De tarieven die de overheid voorziet, zijn te laag, vinden veel tandartsen. En dus vragen ze extra aan wie in hun stoel belandt.

Om de zoveel jaar spreken tandartsen tarieven af met de overheid. Het gaat om de bedragen die ze aanrekenen voor bijvoorbeeld een raadpleging, het verwijderen van tandsteen of het trekken van een tand. De vaste tarieven zorgen ervoor dat patiënten niet voor verrassingen komen te staan. Maar die tariefzekerheid staat meer en meer op losse schroeven.

Het akkoord over de vaste tarieven voor dit jaar is pas vorige week en zeer nipt goedgekeurd geraakt, zo staat op de website van de ziekteverzekering. Bovendien heeft 40 procent van de Belgische tandartsen het naast zich neergelegd. Dat is een kwart meer dan tien jaar geleden. In Vlaanderen gaat het zelfs om 45 procent.

‘Natuurlijk is dit slecht nieuws voor de patiënt’, zegt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT). Tandartsen die geen vaste tarieven respecteren, rekenen extra aan in de vorm van supplementen. Patiënten betalen die uit eigen zak, tenzij ze een extra verzekering nemen.

Maar het zijn niet de tandartsen zelf die boter op het hoofd hebben, zegt Hanson. ‘Er wordt vaak beweerd dat wij te duur zijn. Maar dat klopt niet als je vergelijkt met het buitenland. De patiënt moet inderdaad veel uit eigen zak betalen voor tandzorg, maar dat is het gevolg van de slechte terugbetaling. De Belgische overheid investeert al jaren veel te weinig. Nog geen drie procent van het budget gaat in ons land naar tandzorg. In Duitsland is dat tien procent. Veel collega’s zijn het beu.’

50 euro extra

In maart nog bleek uit een onderzoek van de Socialistische Mutualiteiten dat wie op bezoek gaat in de eigen praktijk van een huisarts, specialist, tandarts of kinesist, in één op de drie gevallen supplementen betaalt bovenop het remgeld. Het verschil bij de tandarts kan oplopen tot 50 euro per getuigschrift. Van de armere Belgen stelt één op de tien een bezoek aan de tandarts uit om financiële redenen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wijst erop dat de beschikbare middelen beperkt zijn. De focus lag daarom de voorbije jaren onder meer op preventie, aldus De Block, en op kwetsbare groepen zoals kankerpatiënten.

Mondhygiënisten klagen over onzekerheid

Tientallen pas afgestudeerde mondhygiënisten zitten met de handen in het haar omdat er nog geen duidelijkheid is over hun financiering. Dat zegt Melissa Vermeersch, een van hen. ‘Zoals veel anderen begin ik in september met werken. Maar de onzekerheid over wat we gaan kunnen doen en niet, is groot.’

De ziekteverzekering zou tegen deze zomer werk maken van een ‘duurzame financiering’, in opdracht van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Maar die deadline is niet gehaald, bevestigt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. ‘Dat betekent niet dat mondhygiënisten niet aan de slag kunnen’, zegt hij. ‘Maar het klopt dat er nog onduidelijkheid is.’

De pas afgestudeerden zijn de eerste lichting van een nieuw beroep. In tegenstelling tot tandartsassistenten mogen hygiënisten wel in de mond werken, en bijvoorbeeld tandsteen verwijderen. Ze moeten de werkdruk van de tandarts verlichten en patiënten beter leren hoe ze hun gebit gezond houden.