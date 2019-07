Vier doden na schietpartij in Californië

Politie en ambulances haastten zich naar een eetfestijn in Californië, Verenigde Staten, waar een schutter het vuur opende op de mensenmassa. Eerder was sprake van drie doden, de politie bevestigt nu vier doden, waaronder de schutter.

De schietpartij vond plaats op zondagavond om 17.41 uur lokale tijd. Volgens de politiechef van het Gilroy politiedepartement vielen vier doden, waaronder ook de schutter. Daarnaast zouden er ook zeker elf gewonden zijn.

Chief Smithee: Gun shots were heard around 5:41pm and officers engaged #GilroyActiveShooter in less than a minute. Witnesses stated there may be a 2nd shooter, investigation continues. — Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019

Het is niet zeker of de schutter alleen werkte, de politie blijft de zaak onderzoeken. Getuigen spreken van een eventuele tweede schutter. De situatie wordt door de politie nog steeds als actief beschouwd, ze raden aan zeker niet naar het park af te zakken om vrienden of familie te zoeken. Volgens de politie maakte de schutter zich een weg door het hek om op het terrein te komen.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter — Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump werd de schutter nog niet gevat. Hij tweette ook: ‘Wees voorzichtig en veilig!’.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

Het Gilroy Garlic Festival is een driedaags foodfestival dat jaarlijk plaatsvindt in het Christmas Hill Park in Girlroy, ten zuiden van San Francisco. Het is één van de grootste foodfestivals in de Verenigde Staten.