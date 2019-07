Onderzoek naar ongewoon overlijden van 51-jarige vrouw in Bilzen

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een ongewoon sterfgeval van een vrouw in het centrum van Bilzen.

In haar appartement in de Klokkestraat werd zondag de 51-jarige vrouw levenloos aangetroffen. Intussen is er een verdachte gearresteerd met het oog op een ondervraging. Dat heeft het parket van Limburg zondag bevestigd.

Zondagochtend rond 3 uur gingen de hulpdiensten naar de flat, maar de vrouw kon niet meer gered worden. Omwille van het ongewoon overlijden van de bewoonster werd het standaard draaiboek toegepast. Een forensisch team en het gerechtelijk lab werden ter plaatse gestuurd. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de vrouw om het leven kwam. De vriend was aanwezig. Het verhoor van deze man is nog bezig. Er zal nog een uitgebreide lijkschouwing worden uitgevoerd.